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Орбан підтримує статус кандидата для України і Молдови, а також Грузії та Боснії і Герцеговини

Понеділок, 20 червня 2022, 17:51

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує надання статусу кандидата на членство в ЄС не лише для України та Молдови, як рекомендує Європейська комісія, а і для Грузії та Боснії і Герцеговини.

Про це у понеділок заявив речник уряду Угорщини Берталан Хаваші, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Орбан у понеділок узяв участь у відеоконференції перед зустріччю Європейської ради 23-24 червня разом із очільниками Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу і Мальти, а також глави Європейської ради Шарля Мішеля.

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На зустрічі угорський прем’єр погодився з рекомендацією Єврокомісії надати Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС, але зазначив, що Будапешт "і декілька інших членів ЄС" вважають, що його також повинні отримати Грузія та БіГ.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС УкраїниМолдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.

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Угорщина Вступ до ЄС

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