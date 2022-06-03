У німецькому уряді очікують соціальних суперечок з приводу витрат на війну в Україні

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек очікує серйозних соціальних суперечок щодо подальших витрат на війну Росії проти України восени та взимку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Ми відчуємо різке зростання витрат на опалення", – сказав він.

"Чи тоді буде достатньо політичних заходів для підтримки соціального миру та відчуття, що в цій країні все справедливо, буде вирішальним питанням осені та зими. Я ще не зовсім впевнений", – відповів міністр на питання, чи Німеччина може закінчити підтримку України та санкції проти Росії-агресора.

За словами міністра, російська війна і, певною мірою, санкції, запроваджені західними країнами, вже спричинили суттєве зростання цін на енергоносії, а, як наслідок, і на інші продукти.

Габек зазначив, що чим довше триватиме війна, тим скоріше виникнути ефект звикання. Інші теми, зокрема Бундесліга, можуть придушити обурення російською агресією та звірствами, сказав міністр.

Раніше Габек заявив, що санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російську військову машину, і цей процес посилюватиметься.