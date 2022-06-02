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Німецький міністр: час працює проти Росії, її економіка руйнується

Четвер, 2 червня 2022, 14:06

Санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російську військову машину і цей процес посилюватиметься.

Про це заявив у четвер міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська економіка руйнується", - сказав Габек законодавцям, додавши, що Німеччина зіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії в березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується в квітні.

У країнах-союзниках, які беруть участь у санкціях, експорт до Росії впав на 53% за попередні місяці, тоді як, за словами міністра, серед нейтральних або проросійських держав падіння склало 45%.

"Путін все ще отримує гроші, але ... час працює не на Росію, а працює проти Росії", - сказав він.

У результаті санкцій Москва втратила доступ до матеріалів, які мають вирішальне значення для її здатності вести війну, сказав Габек, наприклад, "оновлення безпеки для літаків, у результаті чого літаки незабаром будуть приземлені".

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

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Війна з РФ санкції Німеччина

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