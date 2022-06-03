В немецком правительстве ожидают социальных споров по поводу расходов на войну в Украине

Министр экономики Германии Роберт Габек ожидает серьезных социальных споров по поводу дальнейших расходов на войну России против Украины осенью и зимой.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Мы ощутим резкий рост расходов на отопление", – сказал он.

"Достаточно ли политических мер для поддержания социального мира и ощущения, что в этой стране все справедливо, будет решающим вопросом осени и зимы. Я еще не совсем уверен", – ответил министр на вопрос, может ли Германия закончить поддержку Украины и санкции против России-агрессора.

По словам министра, российская война и, в определенной степени, санкции, введенные западными странами, уже повлекли за собой существенный рост цен на энергоносители, а, как следствие, и на другие продукты.

Габек отметил, что чем дольше будет продолжаться война, тем скорее возникнет эффект привыкания. Другие темы, в частности, Бундеслига, могут подавить возмущение российской агрессией и зверствами, сказал министр.

Ранее Габек заявил, что ответные санкции Запада на вторжение РФ в Украину сильно влияют на российскую военную машину, и этот процесс будет усиливаться.