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Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС

Неділя, 10 липня 2022, 10:11

Глави дипломатії США та ЄС виступили на підтримку компромісної угоди, яка покликана розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС

Про це йдеться у спільній заяві Ентоні Блінкена та Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен та Боррель заявили, що в умовах вторгнення Росії в Україну прогрес на шляху до членства в ЄС Північної Македонії разом із Албанією є важливим для всієї Європи.

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"Керуючись спільними цінностями, стандартами та орієнтирами ЄС, обидві країни готові зробити наступний крок до членства в Євросоюзі", - переконані Блінкен та Боррель.

Вони привітали компромісну пропозицію Франції, заявляючи, що та враховує інтереси та проблеми як Північної Македонії, так і Болгарії "на основі взаємної поваги, довіри та розуміння". 

"Суверенне рішення парламенту Північної Македонії буде важливим для просування вперед. Цей дух конструктивного компромісу, на якому побудована європейська інтеграція, повинен і надалі надихати всіх, хто залучений до цього історичного процесу", - заявили Блінкен і Боррель.

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Болгарія, яка загальмувала вступ Північної Македонії в ЄС, хоче, щоб Північна Македонія офіційно визнала, що її мова має болгарське коріння, визнала болгарську меншину у країні та припинила "розпалювання ненависті" щодо Болгарії.

Франція запропонувала компромісну угоду, яка закликає Північну Македонію визнати у своїй конституції існування етнічної болгарської меншини. Угода також забезпечить регулярні перегляди того, як вирішується двостороння суперечка між країнами.

Болгарія вже офіційно прийняла пропозицію Франції, яка тепер потребує підтримки парламенту Північної Македонії. 

Багато хто в Північній Македонії вважає, що мовчазна згода на французький компроміс підірве їхню національну ідентичність, у країні вибухнули протести. 

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Вступ до ЄС Північна Македонія США Болгарія

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