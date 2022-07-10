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Блинкен и Боррель поддержали компромиссное соглашение по прогрессу вступления Северной Македонии в ЕС

Воскресенье, 10 июля 2022, 10:11

Главы дипломатии США и ЕС выступили в поддержку компромиссного соглашения, призванного разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении Энтони Блинкена и Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

Блинкен и Боррель заявили, что в условиях вторжения России в Украину прогресс на пути к членству в ЕС Северной Македонии вместе с Албанией важен для всей Европы.

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"Руководствуясь общими ценностями, стандартами и ориентирами ЕС, обе страны готовы сделать следующий шаг к членству в Евросоюзе", - убеждены Блинкен и Боррель.

Они приветствовали компромиссное предложение Франции, заявляя, что оно учитывает интересы и проблемы как Северной Македонии, так и Болгарии "на основе взаимного уважения, доверия и понимания".

"Суверенное решение парламента Северной Македонии будет важным для продвижения вперед. Этот дух конструктивного компромисса, на котором построена европейская интеграция, должен и дальше вдохновлять всех, кто вовлечен в этот исторический процесс", - заявили Блинкен и Боррель.

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Болгария, затормозившая вступление Северной Македонии в ЕС, хочет, чтобы Северная Македония официально признала, что ее язык имеет болгарские корни, признала болгарское меньшинство в стране и прекратила "разжигание ненависти" в отношении Болгарии.

Франция предложила компромиссное соглашение, призывающее Северную Македонию признать в своей конституции существование этнического болгарского меньшинства. Соглашение также обеспечит регулярные пересмотры того, как разрешается двусторонний спор между странами.

Болгария уже официально приняла предложение Франции, которое теперь нуждается в поддержке парламента Северной Македонии.

Многие в Северной Македонии считают, что молчаливое согласие на французский компромисс подорвет их национальную идентичность, в стране разразились протесты.

 

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Вступление в ЕС Северная Македония США Болгария

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