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США дозволили торгувати з Росією добривами і ліками

Четвер, 14 липня 2022, 22:09

Міністерство фінансів США у п’ятницю опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволяється торгівля з Росією окремими категоріями товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.

Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.

Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

Нагадаємо, група компаній із квітня перебуває у віданні регулятора Німеччини, а в липні федеральний уряд Німеччини ухвалив закон, що дозволяє уряду придбати частку в групі.

Крім того, із санкційного переліку була виключена казахстанська "дочка" російського "Альфа-Банку", яка разом із співвласником, російським олігархом Міхаїлом Фрідманом, перебуває під санкціями ЄС і США.

Нагадаємо, Росія стверджує, що готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, "якщо Захід припинить блокування постачання продовольства". На думку України, такі заяви показують, що Москва продовжує вигадувати виправдання своїй агресії.

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США санкції Війна з РФ

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