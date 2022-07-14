США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами

Министерство финансов США в пятницу опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с Россией отдельными категориями товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.

Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH.

Напомним, группа компаний с апреля находится в ведении регулятора Германии, а в июле федеральное правительство Германии приняло закон, разрешающий правительству приобрести долю в группе.

Кроме того, из санкционного перечня была исключена казахстанская "дочка" российского "Альфа-Банка", которая вместе с совладельцем, российским олигархом Михаилом Фридманом находится под санкциями ЕС и США.

Напомним, Россия утверждает, что готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, "если Запад прекратит блокировку поставок продовольствия". По мнению Украины, такие заявления показывают, что Москва продолжает сочинять оправдание своей агрессии.