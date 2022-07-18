Президентка Єврокомісії летить до Баку домовлятися про газ 

Президентка Єврокомісії у понеділок 18 липня летить з візитом до Баку, під час якого планує говорити зокрема про більші поставки природного газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"У ситуації, коли Росія продовжує використовувати свої енергоресурси як зброю, диверсифікація імпорту є пріоритетом для ЄС. Президентка фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон завтра в Азербайджані, щоб далі поглиблювати співпрацю", - повідомили у Єврокомісії.

Згідно з проєктом документу, з яким ознайомились журналісти агентства 14 липня, Єврокомісія пропонує країнам-членам угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу до щонайменш 20 млрд кубометрів щорічно.

15 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що Баку готується в найближчі дні підписати з ЄС документ у сфері енергетичної безпеки.