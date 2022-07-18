Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа

Президент Еврокомиссии в понедельник 18 июля летит с визитом в Баку, во время которого планирует говорить в частности о больших поставках природного газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"В ситуации, когда Россия продолжает использовать свои энергоресурсы как оружие, диверсификация импорта является приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляен и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон завтра в Азербайджане, чтобы дальше углублять сотрудничество", - сообщили в Еврокомиссии.

Согласно проекту документа, с которым ознакомились журналисты агентства 14 июля, Еврокомиссия предлагает странам-членам соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа до минимум 20 млрд кубометров ежегодно.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку готовится в ближайшие дни подписать документ с ЕС в сфере энергетической безопасности.