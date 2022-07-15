Президент Азербайджану підтвердив підписання енергетичної угоди з ЄС

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п’ятницю підтвердив, що Баку готується в найближчі дні підписати з ЄС документ у сфері енергетичної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".

"Найближчим часом між Європейським Союзом та Азербайджаном буде підписано важливий документ – документ з енергетичної безпеки, який підніме нашу співпрацю на вищий рівень", – заявив Алієв на нараді за підсумками першого півріччя.

Він нагадав про свої неодноразові зустрічі й телефонні розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і зазначив, що головною темою обговорень є нормалізація азербайджансько-вірменських відносин.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та відповідного розширення трубопроводу.

У документі зазначається, що ЄС планує імпортувати Південним газовим коридором не менше ніж 20 млрд кубометрів газу з Азербайджану щорічно до 2027 року "відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту".

Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти – до решти Європи.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік", яким газ надходить до Німеччини.

Енергетичний гігант "Газпром" заявив у середу, що не може гарантувати функціонування газопроводу "Північний потік".