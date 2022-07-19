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Домовленості щодо "зернового коридору" на дуже просунутій стадії, але можуть зірватись у будь-який момент – Кулеба

Вівторок, 19 липня 2022, 22:34

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок заявив, що переговори щодо експорту зерна перебувають на "дуже просунутій стадії", але наразі все ще є ризик того, що вони можуть бути зірвані.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба заявив в етері телемарафону.

"Переговори дуже складні. Ведуться на дуже серйозній вертикалі: від генерального секретаря ООН до технічних експертів, які сидять і відпрацьовують деталі. Тут є чітке доручення президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря. І все це дуже складно", – заявив глава МЗС.

"У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, поки все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент, але зараз ми, справді, на дуже просунутій стадії, і, сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов’язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", – додав він.

Туреччина готує чергову зустріч щодо "зернового коридору" у Стамбулі

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

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Кулеба Війна з РФ

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