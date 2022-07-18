Туреччина готує чергову зустріч щодо "зернового коридору" у Стамбулі

Міністерство оборони Туреччини сподівається на проведення в Стамбулі другої зустрічі у чотиристоронньому форматі щодо організації "зернового коридору" з України вже цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в понеділок заявив глава турецького Міноборони Хулусі Акар.

Він нагадав, що на попередній зустрічі у Стамбулі сторони узгодили план і загальні принципи вивезення зернових та іншого продовольства з України морським шляхом.

"Ми продовжуємо наші зусилля з перетворення цього на конкретний план з імплементації. Ймовірно, цього тижня відбудеться ще одна зустріч", – зазначив Акар.

Він додав, що на зустрічі можуть обговорити "базові технічні питання, як-от створення операційного центру в Стамбулі, спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття, а також забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки".

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.