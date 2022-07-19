Договоренности по "зерновому коридору" на очень продвинутой стадии, но могут сорваться в любой момент – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что переговоры по экспорту зерна находятся на "очень продвинутой стадии", но пока все еще есть риск того, что они могут быть сорваны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.

"Переговоры очень сложные. Ведутся на очень серьезной вертикали: от генерального секретаря ООН до технических экспертов, сидящих и отрабатывающих детали. Здесь есть четкое поручение президента: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря". И все это очень сложно", – заявил глава МИД.

"В дипломатии есть такое правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Все может сорваться в любой момент, но сейчас мы действительно на очень продвинутой стадии, и, надеемся, что Россия поведет себя ответственно и подпишется под этими обязательствами. ниями, которые предусмотрены проектом этой договоренности", – добавил он.

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.