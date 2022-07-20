У Греції лісові пожежі вирують у передмісті Афін, евакуйовані сотні людей

У Греції через сильну лісову пожежу в гірському районі Пентелі недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні.

Про це пише Protothema, повідомляє "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у вівторок після обіду на горі Пентелі, приблизно за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум'я було видно з острова Евія, приблизно 50 км.

Близько 420 пожежників за підтримки 85 машин намагалися загасити полум'я, яке надвечір вирувало на кількох напрямках. Гасіння ускладнювалося сильним вітром, який досягав швидкості 80 км/год.

24 вертольоти та літаки скидали воду на полум'я, але були змушені припинити роботу вночі з міркувань безпеки.

Влада наказала евакуювати чотири райони: Драфі, Антуса, Діоні та Дасамарі. Вони також порадили жителям інших районів підготуватись до евакуації.

Одна лікарня та Національна обсерваторія Афін були евакуйовані як запобіжний засіб. Рух на дорогах, що ведуть до Пентелі, було зупинено.

Минулого року лісові пожежі знищили близько 121 000 гектарів лісів та чагарників у різних частинах Греції, а країна пережила найсильнішу спеку за 30 років.

Нагадаємо, 19 липня пожежникам Лондона довелося гасити щонайменше десять пожеж в околицях британської столиці на тлі рекордної спеки, яка охопила Британію.

На південному також заході Франції триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, які спустошили вже 19 тисяч гектарів території.