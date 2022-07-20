В Греции лесные пожары бушуют в пригороде Афин, эвакуированы сотни людей

В Греции из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин эвакуировали как минимум 600 человек из четырех районов и местные больницы.

Об этом пишет Protothema, сообщает "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во вторник после обеда на горе Пентели, примерно в 27 км к северу от центра Афин. По словам очевидцев, к ночи пламя было видно с острова Эвия, примерно в 50 км.

Около 420 пожарных при поддержке 85 машин пытались потушить пламя, которое к вечеру полыхало на нескольких направлениях. Тушение осложнялось сильным ветром, достигавшим скорости 80 км/ч.

24 вертолета и самолета сбрасывали воду на пламя, но были вынуждены прекратить работу ночью из соображений безопасности.

Власти приказали эвакуировать четыре района: Драфи, Антуса, Диони и Дасамари. Они также посоветовали жителям других районов подготовиться к эвакуации.

Одна больница и Национальная обсерватория Афин были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Движение на дорогах, ведущих в Пентели, было остановлено.

В прошлом году лесные пожары уничтожили около 121 000 гектаров лесов и кустарников в разных частях Греции, а страна пережила самую сильную жару за 30 лет.

Напомним, 19 июля пожарным Лондона пришлось тушить по меньшей мере десять пожаров в окрестностях британской столицы на фоне охватившей Британию рекордной жары.

На юго-западе Франции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, которые опустошили уже 19 тысяч гектаров территории.