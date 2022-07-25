В ОБСЄ нагадали, що бойовики на Донбасі досі тримають у полоні членів їхньої місії

Виконувачка обов’язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Ґраве у понеділок засудила переслідування місцевих членів Місії, зокрема позбавлених свободи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ґраве.

"Я найрішучіше засуджую необґрунтовані заяви та сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів Місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених свободи в непідконтрольних урядові районах, у Донецьку та Луганську", – сказала вона.

"Вони виконували свої обов’язки на найвищому рівні професіоналізму, відданості та неупередженості, надаючи об’єктивну інформацію, украй важливу для безпекової та гуманітарної ситуації в Україні", – зазначила виконувачка обов’язків голови СММ ОБСЄ.

Вона додала, що ОБСЄ робила і робитиме кроки щодо залучення всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

31 березня Росія заблокувала продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні. З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів Місії та майна на всій території України, зокрема на окупованих територіях.

Після цього голова Слідчого комітету Росії доручив перевірити інформацію про нібито ведення розвідувальної діяльності представниками місії ОБСЄ на території Донбасу.

А наприкінці квітня ОБСЄ підтвердила, що в Донецьку й Луганську полонили низку членів СММ, а Організація домагається їхнього звільнення. Одного з них вдалося евакуювати наприкінці травня.