З полону бойовиків на Донбасі вийшов співробітник місії ОБСЄ

Одного з чотирьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, який потрапив у полон бойовиків, звільнили з полону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.

"Закликаю до звільнення трьох інших колег, які надалі перебувають затримані в Донецьку й Луганську та продовжу невтомно працювати для їхнього негайного повернення до їхніх сімей", - написала Шмід у Twitter.

Вона не уточнила, коли саме було звільнено працівника СММ ОБСЄ.

