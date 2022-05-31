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З полону бойовиків на Донбасі вийшов співробітник місії ОБСЄ

Вівторок, 31 травня 2022, 13:21

Одного з чотирьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, який потрапив у полон бойовиків, звільнили з полону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.

"Закликаю до звільнення трьох інших колег, які надалі перебувають затримані в Донецьку й Луганську та продовжу невтомно працювати для їхнього негайного повернення до їхніх сімей", - написала Шмід у Twitter.

Вона не уточнила, коли саме було звільнено працівника СММ ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

31 березня Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні. З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів Місії та майна на всій території України, зокрема на окупованих  територіях.

Після цього голова Слідчого комітету Росії доручив перевірити інформацію про нібито ведення розвідувальної діяльності представниками місії ОБСЄ на території Донбасу.

А наприкінці квітня ОБСЄ підтвердила, що в Донецьку й Луганську полонили низку членів СММ, а Організація домагається їхнього звільнення. ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 членів Місії.

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ОБСЄ Війна з РФ

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