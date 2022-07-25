В ОБСЕ напомнили, что боевики на Донбассе до сих пор держат в плену членов их миссии

Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве в понедельник осудила преследование местных членов Миссии, в частности лишенных свободы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Граве.

"Я решительно осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного увольнения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске", – сказала она.

Они выполняли свои обязанности на самом высоком уровне профессионализма, преданности и непредвзятости предоставляя объективную информацию, крайне важную для безопасности и гуманитарной ситуации в Украине", – отметила исполняющая обязанности главы СММ ОБСЕ.

Она добавила, что ОБСЕ предпринимала шаги по привлечению всех возможных каналов для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.

31 марта Россия заблокировала продолжение мандата СММ ОБСЕ в Украине. С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов Миссии и имущества на всей территории Украины, в частности, на оккупированных территориях.

После этого глава Следственного комитета России поручил проверить информацию о якобы ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса.

А в конце апреля ОБСЕ подтвердила, что в Донецке и Луганске взяли в плен ряд членов СММ, а Организация добивается их освобождения. Одного из них удалось эвакуировать в конце мая.