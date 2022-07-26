Радниця Орбана пішла з посади після його скандальної промови

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш пішла з посади після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє HVG.

Хегедюс відповідала за питання соціальної інклюзії і загалом, як зазначають, приятелювала з Віктором Орбаном близько двох десятиліть. У вівторок 26 липня вона попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала Орбану вранці.

У тексті радниця пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією". За її словами, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра, а після промови Орбана, яка суперечить усім її базовим цінностям, у неї не залишається вибору.

"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - заявила Жужа Хегедюс.

Далі вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу", та зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що прем’єр зайде настільки далеко.

Хегедюс написала листа не лише прем'єру, а й головному рабину Угорщини - який серед перших засудив промову прем'єра - зі словами підтримки.

Нагадаємо, у суботу 23 липня Орбан виступив із годинною програмною промовою про його бачення сучасного світу та місця Угорщини у ньому.

Серед іншого, у ній він виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас, спровокувавши обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Орбан також закликав до нової стратегії ЄС щодо війни РФ проти України, заявивши, що санкції провалилися, а Україна ніколи не переможе. Крім того, він натякнув, що нападу Росії на Україну можна було би уникнути та що він вбачає у цьому провину західних союзників, які не пішли на вимоги Путіна всупереч інтересам України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав заяви Орбана "російською пропагандою".

Детальніше про це - у статті Угорщина обрала ізоляцію. Все про нову ідеологію Орбана, яку порівнюють з нацизмом