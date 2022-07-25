Орбан здійняв хвилю обурення заявою про "змішування рас" у Європі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

"Ми [угорці] не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", — сказав Орбан. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації".

Орбан роками робив подібні заяви, але ці коментарі були сформульовані в різко ультраправих термінах.

Каталін Чех, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum, сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра. "Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму", – сказала вона.

У Twitter Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині: "Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи чи з інших країн, але ви один із нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її".

Румунський євродепутат Алін Мітуца також гнівно відреагував на коментарі Орбана. "Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є оманливо та небезпечно", – написав він у Twitter.

Орбан зробив це зауваження під час показової щорічної промови в Бейле-Тушнад, Румунія, де він раніше виступав із основними політичними ідеями та ідеологічними напрямками. Саме там, у 2014 році, він вперше заявив, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

Цього року Орбан виголосив апокаліптичну промову, в якій передбачив занепад Заходу та пророкував "десятиліття небезпек, невизначеності та війни".

Він закликав до нової стратегії ЄС щодо війни РФ проти України, заявивши, що санкції провалилися, а Україна ніколи не переможе.

Прем'єр Угорщини також натякнув, що нападу Росії на Україну можна було би уникнути та що він вбачає у цьому провину західних союзників, які не пішли на вимоги Путіна всупереч інтересам України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав заяви Орбана "російською пропагандою".

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