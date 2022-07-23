Прем'єр Угорщини розповів свою версію, хто винний у нападі Путіна на Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан натякнув, що нападу Росії на Україну можна було би уникнути та що він вбачає у цьому провину західних союзників, які не пішли на вимоги Путіна всупереч інтересам України.

Як повідомляє Telex, пише "Європейська правда", про це він заявив у публічному виступі.

Орбан зазначив, що Кремль (наприкінці 2021-початку 2022 року - ЄП) висунув конкретні безпекові вимоги і вони були передані США та членам НАТО, зокрема про те, щоб Україна ніколи не стала членом Альянсу. Вимоги Росії відкинули, заявивши про продовження політики "відкритих дверей". На думку Орбана, ця відмова стала причиною того, чому Росія вирішила збройним шляхом забезпечити те, що не змогла отримати у перемовинах.

Прем’єр заявив також, що, на його думку, до війни би не дійшло, якби у ці вирішальні місяці президентом США був Дональд Трамп, а канцлером Німеччини - Ангела Меркель.

На його думку, Європа провалила свій шанс як посередника між Україною і Росією, коли Франція та Німеччина були учасниками Мінського формату, але не були спроможні забезпечити виконання цих домовленостей, тому у Кремлі тепер хочуть говорити не з європейцями, а із США.

Орбан також закликав до нової стратегії ЄС щодо війни РФ проти України, заявивши, що санкції провалилися, а Україна ніколи не переможе.

Читайте також: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.