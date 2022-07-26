Советница Орбана ушла с должности после его скандальной речи

Советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш ушла с должности после скандальной речи Орбана, в которой он говорил о "чистоте нации" и "упадке Европы".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает HVG.

Хегедюс отвечала за вопросы социальной инклюзии и в целом, как отмечают, дружила с Виктором Орбаном около двух десятилетий. Во вторник 26 июля она попросила об отставке и предоставила журналистам письмо, которое направила Орбану утром.

В тексте советница пишет, что с огорчением вынуждена завершить сотрудничество с Орбаном в связи с его "позорной позицией". По ее словам, решение уже созревало некоторое время из-за последовательных антилиберальных шагов премьера, а после речи Орбана, противоречащей всем ее базовым ценностям, у нее не остается выбора.

"Хотя Вы никогда не ограничивали мою свободу действий, я теперь публично разорвать связи из-за того, что прозвучало в Тушваньош", - заявила Жужа Хегедюс.

Далее она называет речь Орбана открыто расистской и "такой, что понравилась бы и Геббельсу", и отмечает, что "в самых худших кошмарах не могла представить", что премьер зайдет настолько далеко.

Хегедюс написала письмо не только премьеру, но и главному раввину Венгрии - который среди первых осудил речь премьера - со словами поддержки.

Напомним, в субботу 23 июля Орбан выступил с часовой программной речью о его видении современного мира и места Венгрии в нем.

Среди прочего, он выступил против "смешения" европейских и неевропейских рас, спровоцировав возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Орбан также призвал к новой стратегии ЕС по войне РФ против Украины, заявив, что санкции провалились, а Украина никогда не победит. Кроме того, он намекнул, что нападения России на Украину можно было бы избежать и что он видит в этом вину западных союзников, которые не пошли на требования Путина вопреки интересам Украины.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал заявления Орбана "российской пропагандой".

Детальнее об этом - в статье Венгрия выбрала изоляцию. Все о новой идеологии Орбана, которую сравнивают с нацизмом.