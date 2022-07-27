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Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини

Середа, 27 липня 2022, 21:38

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що німецькі танки є наразі найгіршими в Європі, оскільки континент десятками років скорочував оборонні видатки й був побудований для життя в мирі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми думали і вірили в те, що ми будемо жити в мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності, ми думали, наприклад, більше ніколи не будемо використовувати танки", – зазначила вона.

"Наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів. Ось така ситуація. І для мене було дуже важливо, щоб змінити цю реальність Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі", – додала глава німецької дипломатії.

Бербок підкреслила, що для неї було важливо "змінити цю реальність" і забезпечити надання Україні необхідної військової допомоги.

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"Рішення поставити артилерію, і все, що ми можемо зробити з сучасними системами, очевидно, потребує підготовки. Але це було важливо і для мене, коли треба думати не лише про завтра, а й післязавтра, тому що Україні, очевидно, потрібна допомога", – пояснила вона.

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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