Глава МЗС Німеччини: Лавров показав глибоку зневагу до демократичного вибору України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок прокоментувала слова глави російського МЗС Сєргєя Лаврова, який напередодні заявив, що Москва "допоможе українському народу" позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ніхто тепер не може стверджувати, що Росія виступає за щось інше, крім повного підпорядкування України та її народу", – сказала Бербок у вівторок на зустрічі з чеським колегою Яном Липавським у Празі.

За її словами, слова Лаврова про те, що Росія "допоможе українському народу", "вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України".

Нагадаємо, на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі в неділю Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви глави МЗС Росії про скидання "київського режиму".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сєргєя Лаврова про зміну "географічних завдань" війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.