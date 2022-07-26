Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини: Лавров показав глибоку зневагу до демократичного вибору України

Вівторок, 26 липня 2022, 17:31

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок прокоментувала слова глави російського МЗС Сєргєя Лаврова, який напередодні заявив, що Москва "допоможе українському народу" позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ніхто тепер не може стверджувати, що Росія виступає за щось інше, крім повного підпорядкування України та її народу", – сказала Бербок у вівторок на зустрічі з чеським колегою Яном Липавським у Празі.

За її словами, слова Лаврова про те, що Росія "допоможе українському народу", "вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України".

Нагадаємо, на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі в неділю Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви глави МЗС Росії про скидання "київського режиму".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сєргєя Лаврова про зміну "географічних завдань" війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія Війна з РФ

Статті

Угорщина обрала ізоляцію. Все про нову ідеологію Орбана, яку порівнюють з нацизмом

Віктор Орбан відомий своєю ксенофобією і до цього звикли усі, але його нові "расові" коментарі зачепили дуже багатьох...
26 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Багатовекторна Сербія: що формує зовнішню політику Белграда і де межі її дружби з РФ

Сербія прагне бути господарем на Західних Балканах та дружити з крупними світовими гравцями, нікому нічого не обіцяючи.
25 липня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ

"Зернова угода" стала безумовною дипломатичною перемогою Туреччини. Але заради неї Анкара пішла на чималі поступки, найчастіше - за український рахунок. 
25 липня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди