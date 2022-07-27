Немецкие танки худшие в Европе – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что немецкие танки являются наихудшими в Европе, поскольку континент десятками лет сокращал оборонные расходы и был построен для жизни в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила в интервью "Радио Свобода".

"Мы думали и верили в то, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности, мы думали, например, что больше никогда не будем использовать танки", – отметила она.

"Наши запасы оружия сейчас не такие, которые должны быть, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Вот такая ситуация. И для меня было очень важно, чтобы изменить эту реальность. Я имею в виду наши военные танки, худшие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в последние десятилетия, потому что Европа была построена для жизни в мире", – добавила глава немецкой дипломатии.

Бербок подчеркнула, что для нее было важно "изменить эту реальность" и обеспечить предоставление Украине необходимой военной помощи.

"Решение поставить артиллерию, и все, что мы можем сделать с современными системами, очевидно, нуждается в подготовке. Но это было важно и для меня, когда нужно думать не только о завтра, но и послезавтра, потому что Украине, очевидно, нужна помощь" , – объяснила она.

В последние недели Берлин не раз критиковали из-за медленных поставок оружия Украине, в частности из-за так называемой схемы кругового обмена. Немецкие чиновники сами признавали проблемы со снабжением.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.