Глава Єврокомісії дорікнула Орбану за його расистські висловлювання

Коментуючи останні скандальні заяви угорського прем’єра Віктора Орбана, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Угорщина, як і всі держави-члени Євросоюзу, зобов’язалися дотримуватися спільних цінностей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн заявила в інтерв’ю Aktuality.

"Політичні дискусії є частиною демократичного життя, і саме спільно схвалені та прийняті цінності мають становити основу для них. Загальні цінності закріплені в європейських і міжнародних договорах, зокрема Загальній декларації прав людини, Європейській конвенції з прав людини та Хартії основних прав ЄС. Вони універсальні і не продаються. Ми всі пообіцяли підтримувати і захищати їх", – зазначила вона.

"Дискримінація за расовою ознакою – це топтання цих цінностей. Європейський Союз побудований на рівності, толерантності, справедливості та чесній грі", – додала президентка Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що 53 євродепутати звернулися до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли з вимогою скликати термінову сесію інституції для обговорення заяв Віктора Орбана.

Нагадаємо, минулої суботи в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Потім радниця прем’єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Сам Орбан відреагував публічним листом-відповіддю своїй радниці, заявивши, що його не можна "справді серйозно звинувачувати в расизмі після 20 років спільної роботи".

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