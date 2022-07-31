Глава Еврокомиссии упрекнула Орбана за его расистские высказывания

Комментируя последние скандальные заявления венгерского премьера Виктора Орбана, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Венгрия, как и все государства-члены Евросоюза, обязались придерживаться общих ценностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляен заявила в интервью Aktuality.

"Политические дискуссии являются частью демократической жизни, и именно совместно одобренные и принятые ценности должны составлять основу для них. Общие ценности закреплены в европейских и международных договорах, в частности Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека и Хартии основных прав ЕС. Они универсальны и не продаются. Мы все пообещали поддерживать и защищать их", – отметила она.

"Дискриминация по расовому признаку – это топтание этих ценностей. Европейский Союз построен на равенстве, толерантности, справедливости и честной игре", – добавила президент Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что 53 евродепутата обратились к президенту Европейского парламента Роберте Метсоле с требованием созвать срочную сессию для обсуждения заявлений Виктора Орбана.

Напомним, в прошлую субботу в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Затем советница премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".

Сам Орбан отреагировал публичным ответным письмом своей советницы, заявив, что его нельзя "действительно серьезно обвинять в расизме после 20 лет совместной работы".

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