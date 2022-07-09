У Бундестазі закликали змінити політику щодо Росії: потрібно більше реалізму

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляцію Росії.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - написав Рот у колонці для видання Welt.

На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею". "В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - заявив Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.

Політик також підкреслив "грубі помилки", яких його партія припустилася в минулому.

За його словами, СДПН "по праву пишається політикою 1970-х років Віллі Брандта". Мова про принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН та який спрямовувався на розрядку напруги у відносинах з СРСР.

"Попри усі його історичні здобутки, ми не маємо прикриватися Віллі Брандтом на тлі корінних змін у світі", - пише Рот.

Водночас за його словами, для переосмислення цієї політики "у жодному разі не можна відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній". "Прихильність Брандта миру та розрядці була такою успішною ще й тому, бо її підтримала військова міць під знаком ядерного стримування", - нагадав він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відмовилася від постачання Україні бронетранспортерів Fuchs, посилаючись на інтереси безпеки країни.