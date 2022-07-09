В Бундестаге призвали изменить политику в отношении России: нужно больше реализма

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии и глава парламентского комитета по международным делам Михаэль Рот призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляцию России.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Относительно России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - написал Рот в колонке для издания Welt.

По его мнению, безопасность в Европе может существовать "лишь против России, а не вместе с ней". "В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - заявил Рот и призвал пересмотреть германскую политику по отношению к России.

Политик также подчеркнул "грубые ошибки", которые его партия допустила в прошлом.

По его словам, СДПГ "по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта". Речь о принципе "изменения через сближение", который являлся лейтмотивом политики СДПГ и направлялся на разрядку напряжения в отношениях с СССР.

"Несмотря на все его исторические достижения, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом на фоне коренных изменений в мире", - пишет Рот.

В то же время, по его словам, для переосмысления этой политики "ни в коем случае нельзя отказываться от традиционных социал-демократических линий". "Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, что ее поддержала военная мощь под знаком ядерного сдерживания", - напомнил он.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отказалась от поставок Украине бронетранспортеров Fuchs, ссылаясь на интересы безопасности страны.