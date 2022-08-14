В Іспанії через масштабну пожежу евакуювали 1500 людей
Через масштабну пожежу в іспанській провінції Сарагоса довелося евакуювати вісім сіл, загалом близько 1500 осіб.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.
Пожежа спалахнула ще у суботу і протягом ночі поширилася на нові території. Загальний периметр пожежі досягає 50 кілометрів.
En #IFAñoDeMoncayo el #BIEM4 ha realizado ataque directo al fuego en defensa de los municipios de El Buste así como en el Santuario de la Misericordia y camping en Borja, donde han realizado cortafuegos con máquinas de ingenieros. pic.twitter.com/xJhsFCTh21— UME (@UMEgob) August 14, 2022
Регіональний керівник Арагону вранці 14 серпня заявив, що в районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична і пріоритет пожежників - захистити від полум’я населені пункти в зоні пожежі.
Евакуйованих людей розмістили у спортзалах в сусідніх містах.
Пожежники зазначають, що розвиток подій значною мірою залежить від погоди. Прогнози невтішні, оскільки очікуються пориви вітру до 60 км/год.
Як повідомлялося, цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.