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В Іспанії через масштабну пожежу евакуювали 1500 людей

Неділя, 14 серпня 2022, 18:09

Через масштабну пожежу в іспанській провінції Сарагоса довелося евакуювати вісім сіл, загалом близько 1500 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Пожежа спалахнула ще у суботу і протягом ночі поширилася на нові території. Загальний периметр пожежі досягає 50 кілометрів.

Регіональний керівник Арагону вранці 14 серпня заявив, що в районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична і пріоритет пожежників - захистити від полум’я населені пункти в зоні пожежі. 

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Евакуйованих людей розмістили у спортзалах в сусідніх містах.

Пожежники зазначають, що розвиток подій значною мірою залежить від погоди. Прогнози невтішні, оскільки очікуються пориви вітру до 60 км/год. 

Як повідомлялося, цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.

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