Цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за 500 років

За оцінками фахівців, цьогорічна посуха у Європі ризикує стати найгіршою за останні 500 років.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

"Ми ще не провели повний аналіз цьогорічного феномену - тому що він ще у процесі. За останні 500 років не було подій, подібних до посухи 2018 року. Але цей рік може виявитися ще гіршим", - коментує Андреа Тореті, член Спільного науково-дослідницького центру при Єврокомісії.

За його словами, є великий ризик того, що посуха збережеться ще наступні три місяці, а загалом внаслідок зміни клімату частота й масштаби посух ближчими роками зростатимуть, як на півдні, так і на півночі континенту.

Аномально посушливі зима та весна, за якими настала літня екстремальна спека, призвели до обміління та перегрівання багатьох європейських річок, з наслідками для біорізноманіття і багатьох сфер господарської діяльності.

Луара, одна з найповноводніших річок Франції, обміліла настільки, що місцями її можна перейти вбрід.

Зниження рівня води у Рейні вже ускладнює рух барж. За оцінками Німецького федерального інституту гідрології, рівень води в річці буде знижуватися і далі щонайменш до середини наступного тижня, що створює ризики для транспорту, різноманітного виробництва, енергетики й водопостачання. Так, у п’ятницю поблизу Майнца рівень води знизився до менш ніж 40 см - критичного показника, за якого оператори вважають ризиковим відправляти баржі по річці. Наступного тижня він може знизитися до майже 30 см. Чимало перевізників, які забезпечують перевезення вугілля та іншої сировини для промислових гігантів, вже знизили обсяги завантаження до 25%, що спричинило подорожчання послуги майже у п’ять разів. Хоча ЄС у рамках "зеленого переходу" планував суттєво наростити водні перевезення, зараз Німеччині доводиться перелаштовуватися на наземний транспорт.

У Франції річки не настільки критично важливі як транспортні артерії, але посуха впливає на роботу атомних електростанцій, які використовують у виробничому процесі воду з природних водойм.

Зниження рівня води впливає на можливості водного перевезення вантажів по Дунаю - у Сербії, Болгарії та Румунії підняли питання про поглиблення каналів.

У Норвегії теж повідомляють про проблеми з обсягами виробництва електроенергії, яка на 90% забезпечується гідроелектростанціями, через аномально низький рівень води у резервуарах.

Як повідомлялося, у Нідерландах, Німеччині та Чехії знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.