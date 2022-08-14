В Испании из-за масштабного пожара эвакуировали 1500 человек

Из-за масштабного пожара в испанской провинции Сарагоса пришлось эвакуировать восемь сел, всего около 1500 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Пожар начался еще в субботу и в течение ночи распространился на новые территории. Общий периметр пожара достигает 50 км.

En #IFAñoDeMoncayo el #BIEM4 ha realizado ataque directo al fuego en defensa de los municipios de El Buste así como en el Santuario de la Misericordia y camping en Borja, donde han realizado cortafuegos con máquinas de ingenieros. pic.twitter.com/xJhsFCTh21 — UME (@UMEgob) August 14, 2022

Региональный руководитель Арагона утром 14 августа заявил, что в районе поселка Аньон-де-Монкайо ситуация критическая и приоритет пожарных – защитить от пламени населенные пункты в зоне пожара.

Эвакуированных людей разместили в спортзалах в соседних городах.

Пожарные отмечают, что развитие событий в значительной степени зависит от погоды. Прогнозы неутешительны, поскольку ожидаются порывы ветра до 60 км/ч.

Как сообщалось, нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.