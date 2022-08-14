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В Испании из-за масштабного пожара эвакуировали 1500 человек

Воскресенье, 14 августа 2022, 18:09

Из-за масштабного пожара в испанской провинции Сарагоса пришлось эвакуировать восемь сел, всего около 1500 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Пожар начался еще в субботу и в течение ночи распространился на новые территории. Общий периметр пожара достигает 50 км.

Региональный руководитель Арагона утром 14 августа заявил, что в районе поселка Аньон-де-Монкайо ситуация критическая и приоритет пожарных – защитить от пламени населенные пункты в зоне пожара.

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Эвакуированных людей разместили в спортзалах в соседних городах.

Пожарные отмечают, что развитие событий в значительной степени зависит от погоды. Прогнозы неутешительны, поскольку ожидаются порывы ветра до 60 км/ч.

Как сообщалось, нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.

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