Іран відповів на проєкт ЄС щодо відновлення ядерної угоди

Іран направив до Євросоюзу офіційну відповідь на запропонований проєкт угоди про відновлення Спільного всеосяжного плану дій.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного високопоставленого західного чиновника, іранська відповідь була отримана ЄС у понеділок увечері.

Відповідь здебільшого зосереджена на невирішених питаннях, пов'язаних із санкціями та гарантіями, пов'язаними з економічною взаємодією. Протягом останніх кількох місяців Іран постійно вимагав гарантій того, що зможе скористатися економічними вигодами від поновлення угоди.

За словами того ж чиновника, іранська відповідь не містить додаткових вимог щодо розслідування МАГАТЕ походження численних слідів ядерних матеріалів, виявлених інспекторами на різних об'єктах в Ірані в минулому.

Тегеран заперечує проти розслідування та наполягає на тому, що ядерна угода може бути відновлена ​​тільки в тому випадку, якщо це розслідування МАГАТЕ буде закрито раз і назавжди.

ЄС розробив пропозицію, яка дозволить це зробити, якщо МАГАТЕ підтвердить, що Іран надав достовірні відповіді щодо походження слідів урану до так званого дня повторного впровадження — дня, коли ядерна угода набуде чинності. Але ця пропозиція також дозволить Ірану заблокувати день повторного впровадження, якщо розслідування залишиться відкритим.

Як відомо, у березні країни Заходу наблизилися до відновлення угоди з Іраном, укладеної у 2015 році, але переговори були зірвані частково через суперечку про те, чи повинні Сполучені Штати виключити Революційну гвардію Ірану зі свого списку Іноземних терористичних організацій (FTO).

Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, перш ніж ввести хвилю різких санкцій проти країни.

Про переговори з Іраном можна почитати у статті Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном