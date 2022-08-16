Иран ответил на проект ЕС о возобновлении ядерного соглашения

Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам одного высокопоставленного западного чиновника, иранский ответ был получен ЕС в понедельник вечером.

Ответ в основном сосредоточен на нерешенных вопросах, связанных с санкциями и гарантиями, связанными с экономическим взаимодействием. В течение последних нескольких месяцев Иран постоянно требовал гарантий того, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от возобновления соглашения.

По словам того же чиновника, иранский ответ не содержит каких-либо дополнительных требований в отношении расследования МАГАТЭ происхождения многочисленных следов ядерных материалов, обнаруженных инспекторами на различных объектах в Иране в прошлом.

Тегеран возражает против расследования и настаивает на том, что ядерная сделка может быть восстановлена ​​только в том случае, если это расследование МАГАТЭ будет закрыто раз и навсегда.

ЕС разработал предложение, которое позволит это сделать, если МАГАТЭ подтвердит, что Иран предоставил достоверные ответы о происхождении следов урана до так называемого дня повторного внедрения — дня, когда ядерная сделка вступит в силу. Но это предложение также позволит Ирану заблокировать день повторного внедрения, если расследование останется открытым.