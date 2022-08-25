Франция заполнила газовые хранилища более чем на 90%

Франция заполнила свои газовые хранилища более чем на 90% и имеет хорошие шансы выполнить правительственную цель по 100% заполненности до ноября.

Об этом сообщает Le Figaro по данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), пишет "Европейская правда".

Заполненность хранилищ на 25 августа достигла 90,06%. У одного из операторов французской газотранспортной системы это более 91%, у другого – почти 90%.

Министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше ранее отметила, что правительство ставит целью заполнить хранилища на 100% до 1 ноября, тогда как обычно на эту дату заполнение составило около 85%.

Франция в более выгодном положении, чем некоторые другие европейские страны, поскольку может рассчитывать на свои АЭС и новый метановый терминал.

Германия, по последним данным, заполнила свои хранилища более чем на 80%.