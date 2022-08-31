Бельгія проти загальної заборони туристичних віз до ЄС для росіян

Бельгія виступає проти загальної заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ у зв’язку з агресивною війною, яку веде Росія проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед неформальною зустріччю з європейськими колегами у Празі, на якій мають обговорювати ідею візових санкцій для росіян.

Вона зазначила, що Бельгія і так більше не може видавати росіянам туристичні візи, як раніше, у зв’язку з тим, що Москва вислала третину дипломатичного персоналу посольства Бельгії, проте загалом країна не підтримує ідею невибіркових заходів.

"На нашу думку, важливо обирати ціллю заходів конкретних осіб - тих, які підтримують цю несправедливу війну, і тих, які намагаються обійти економічні санкції, застосовані ЄС. Ми не хочемо створювати тотальної ізоляції населення РФ. На нашу думку, важливо, щоб росіяни, які теж потерпають від цього диктаторського режиму, могли вільно висловлюватися, і щоб ми чули тут у Європі не тільки голос режиму у Москві", - сказала Аджа Лябіб.

"Для Бельгії важливо, щоби була спільна узгоджена політика, щоб уникнути рішень, які призведуть до такого собі "візового шопінгу" росіян у тих чи інших країнах ЄС", - додала вона.

Нагадаємо, на неформальній зустрічі 31 серпня міністри закордонних справ ЄС планують обговорити ідею про візові обмеження для громадян РФ у зв’язку з триваючою війною Росії проти України.

Серед країн, які поки виступають проти візових обмежень для звичайних росіян - Німеччина, Франція та країни Південної Європи, зацікавлені у російських туристах. Найактивніше ідею призупинення видачі туристичних віз до Шенгенської зони для громадян РФ схвалюють східні члени ЄС.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

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