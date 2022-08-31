Бельгия против общего запрета туристических виз в ЕС для россиян

Бельгия выступает против всеобщего запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ в связи с агрессивной войной, которую ведет Россия против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед неформальной встречей с европейскими коллегами в Праге, на которой обсуждают идею визовых санкций для россиян.

Она отметила, что Бельгия и так больше не может выдавать россиянам туристические визы, как раньше, в связи с тем, что Москва выслала треть дипломатического персонала посольства Бельгии, однако в целом страна не поддерживает идею неизбирательных мер.

"По нашему мнению, важно выбирать целью мер конкретных лиц - тех, которые поддерживают эту несправедливую войну, и тех, кто пытается обойти экономические санкции, примененные ЕС. Мы не хотим создавать тотальную изоляцию населения РФ. По нашему мнению, важно, чтобы россияне, которые тоже страдают от этого диктаторского режима, могли свободно выражаться, и чтобы мы слышали здесь в Европе не только голос режима в Москве", - сказала Аджа Лябиб.

"Для Бельгии важно, чтобы была общая согласованная политика, чтобы избежать решений, которые приведут к некоему "визовому шопингу" россиян в тех или иных странах ЕС", - добавила она.

Напомним, на неформальной встрече 31 августа министры иностранных дел ЕС планируют обсудить идею о визовых ограничениях для граждан РФ в связи с продолжающейся войной России против Украины.

Среди стран, пока выступающих против визовых ограничений для обычных россиян - Германия, Франция и страны Южной Европы, заинтересованные в российских туристах. Активнее всего идею приостановления выдачи туристических виз в Шенгенскую зону для граждан РФ одобряют восточные члены ЕС.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

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