Німеччина і Франція спільно виступили проти заборони в’їзду всіх росіян в ЄС

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти заборони на видачу віз для в’їзду в ЄС для всіх росіян.

Відповідну позицію вони представили міністрам інших країн ЄС, які 30 і 31 серпня зустрічаються у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

"Ми повинні подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз", – йдеться в документі.

На думку Берліна і Парижа, заявки від громадян Росії слід ретельно перевіряти на предмет можливих ризиків безпеці. Водночас, стверджують вони, не слід недооцінювати вплив безпосереднього досвіду життя в демократичних країнах, особливо це стосується майбутніх поколінь.

"Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС з російськими громадянами, які не пов’язані з російським урядом", – йдеться у позиції урядів.

Тому Німеччина і Франція хочуть зберегти законодавчу базу, яка дозволяє студентам, митцям, науковцям і спеціалістам, зокрема, в’їжджати до ЄС – незалежно від того, чи можуть вони зіткнутися з політичними переслідуваннями.

Крім того, вони застерігають, що у разі візової заборони можуть виникнути так звані ефекти "об’єднання навколо прапора". Це означає, що громадяни іноді схильні об’єднано підтримувати свій уряд у разі нападів і провокацій ззовні.

Австрія також підтвердила, що виступає проти заборони на в'їзд для громадян Росії.

"Ми не повинні викидати дитину разом з водою, загальна заборона на візи для російських громадян повністю перервала б останні контакти з російським громадянським суспільством", – сказав міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

"Було б абсурдом блокувати шлях на Захід для критичних голосів у Росії прямо зараз", – додав він.

Нагадаємо, за словами глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, міністри закордонних справ ЄС можуть домовитися про певну модифікацію нинішніх правил видачі віз громадянам Росії.

Раніше стало відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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