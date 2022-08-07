До Франції йде четверта хвиля спеки: фермери попередили про дефіцит молока, врожай кукурудзи знизиться

У Франції готуються до четвертої хвилі спеки цього літа: через найсильнішу за всю історію посуху висохлі села залишилися без безпечної питної води, а фермери попередили про загроз дефіциту молока взимку.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда"

У зв’язку з посухою офіс прем’єр-міністра Елізабет Борн створив кризову команду для боротьби з посухою. Очікувалося, що в неділю температура на південному заході досягне 37 градусів за Цельсієм, перш ніж гаряче повітря пошириться на північ на початку тижня.

Національне метеорологічне агентство Meteo France заявило, що у країні панує найсильніша посуха з початку ведення записів в 1958 році. Очікується, що вона посилюватиметься щонайменше до середини місяця.

У липні у Франції випало в середньому менше ніж 1 см опадів.

Десятки сіл були змушені покладатися на доставку води вантажівками.

Очікується, що врожай кукурудзи цього року буде на 18,5% нижчим, ніж у 2021 році, заявило міністерство сільського господарства.

Тим часом, брак кормів через посуху означає, що найближчими місяцями може виникнути нестача молока, заявила Національна федерація спілок фермерів Франції.

Крім того, електроенергетична компанія EDF минулого тижня скоротила потужність на АЕС на південному заході країни через високу температуру води в річці Гаронна, а також випустила попередження для реакторів уздовж річки Рони.

Обмеження на споживання води діють майже на всій материковій частині Франції.

У середині липня на значній території країни температури наближались до 40°C.

На півдні за цей час спалахнуло кілька лісових пожеж, наймасштабніша спустошила близько 21 тисячі гектарів лісу на південному заході.