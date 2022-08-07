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До Франції йде четверта хвиля спеки: фермери попередили про дефіцит молока, врожай кукурудзи знизиться

Неділя, 7 серпня 2022, 19:59

У Франції готуються до четвертої хвилі спеки цього літа: через найсильнішу за всю історію посуху висохлі села залишилися без безпечної питної води, а фермери попередили про загроз дефіциту молока взимку.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда"

У зв’язку з посухою офіс прем’єр-міністра Елізабет Борн створив кризову команду для боротьби з посухою. Очікувалося, що в неділю температура на південному заході досягне 37 градусів за Цельсієм, перш ніж гаряче повітря пошириться на північ на початку тижня.

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Національне метеорологічне агентство Meteo France заявило, що у країні панує найсильніша посуха з початку ведення записів в 1958 році. Очікується, що вона посилюватиметься щонайменше до середини місяця. 

У липні у Франції випало в середньому менше ніж 1 см опадів.

Десятки сіл були змушені покладатися на доставку води вантажівками. 

Очікується, що врожай кукурудзи цього року буде на 18,5% нижчим, ніж у 2021 році, заявило міністерство сільського господарства.

Тим часом, брак кормів через посуху означає, що найближчими місяцями може виникнути нестача молока, заявила Національна федерація спілок фермерів Франції.

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Крім того, електроенергетична компанія EDF минулого тижня скоротила потужність на АЕС на південному заході країни через високу температуру води в річці Гаронна, а також випустила попередження для реакторів уздовж річки Рони.

Обмеження на споживання води діють майже на всій материковій частині Франції.

У середині липня на значній території країни температури наближались до 40°C.

На півдні за цей час спалахнуло кілька лісових пожеж, наймасштабніша спустошила близько 21 тисячі гектарів лісу на південному заході.

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Франція стихійні лиха

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