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Во Францию ​​идет четвертая волна жары: фермеры предупредили о дефиците молока, урожай кукурузы снизится

Воскресенье, 7 августа 2022, 19:59

Во Франции готовятся к четвертой волне жары этим летом: из-за сильнейшей за всю историю засухи высохшие села остались без безопасной питьевой воды, а фермеры предупредили об угрозах дефицита молока зимой.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

В связи с засухой офис премьер-министра Элизабет Борн создал кризисную команду по борьбе с засухой. Ожидалось, что в воскресенье температура на юго-западе достигнет 37 градусов Цельсия, прежде чем горячий воздух распространится на север в начале недели.

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Национальное метеорологическое агентство Meteo France заявило, что в стране царит сильнейшая засуха с начала ведения записей в 1958 году. Ожидается, что она будет усиливаться к середине месяца.

В июле во Франции выпало в среднем менее 1 см осадков.

Десятки деревень были вынуждены полагаться на доставку воды грузовиками.

Ожидается, что урожай кукурузы в текущем году будет на 18,5% ниже, чем в 2021 году, заявило министерство сельского хозяйства.

Тем временем нехватка кормов из-за засухи означает, что в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка молока, заявила Национальная федерация союзов фермеров Франции.

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Кроме того, электроэнергетическая компания EDF на прошлой неделе сократила мощность на АЭС на юго-западе страны из-за высокой температуры воды в реке Гаронна, а также выпустила предупреждения для реакторов вдоль реки Роны.

Ограничения на потребление воды действуют практически на всей материковой части Франции.

В середине июля на значительной территории страны температура приближалась к 40°C.

На юге за это время вспыхнуло несколько лесных пожаров, самый масштабный опустошил около 21 тысячи гектаров леса на юго-западе.

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Франция стихийные бедствия

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