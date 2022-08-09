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ФБР провело обшук у маєтку Дональда Трампа

Вівторок, 9 серпня 2022, 07:42

ФБР провело обшук у маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Колишній президент Дональд Трамп США заявив у понеділок, що ФБР обшукало його будинок у Палм-Біч і навіть зламало сейф.

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Ймовірно, розслідування стосується документів, які колишній президент міг забрати з собою з Білого дому, коли залишав резиденцію. За словами особи, знайомої з їхнім вмістом, у коробках, які забрав Трамп, було багато сторінок секретних документів.

Трамп багато місяців відкладав повернення 15 коробок з матеріалами за запитом чиновників з Національного архіву. Він зробив це лише тоді, коли виникла загроза вжиття заходів щодо їх повернення. 

Справа була передана до Міністерства юстиції на початку цього року. На момент обшуку Трампа не було вдома. 

Обшуки відбулися у той час, як Міністерство юстиції активізувало окреме розслідування спроб Трампа залишитися на своїй посаді після поразки на виборах 2020 року.

Трамп вже давно критикує ФБР як інструмент демократів "добратися" до нього. Обшуки викликали різку реакцію серед його прихильників у Республіканській партії та серед ультраправих американських політиків.

Трамп стверджує, що вже ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.

Раніше Трамп заявив, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

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США

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