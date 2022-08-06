15 Путіних та 82 Трампи: естонська держслужба опублікувала імена, які дають бикам у країні

Центр контролю продуктивності Естонії оприлюднив базу даних із іменами великої рогатої худоби, яка дозволяє перевірити, скільки корів і биків мають таке ж ім’я, як і ви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Небагато списків викликають стільки ж захоплення та пожвавлення, скільки естонська база даних коров'ячих імен", – зауважує видання.

Як з’ясувалося, в Естонії немає жодного бика на ім'я Маргус, Тоомас, Андрес, Тауно, Март або Айн. Натомість, як випливає зі списку, 18 корів в Естонії звуть Ахв, тобто Мавпа.

Серед рідкісних імен – Акація, Ангел, Амор, Аронія, Банан, Буратіно, Демон, Долар, Ескімо, Глобус, Хонда, Клеопатра та ще безліч варіантів.

Лондон, Москва та естонські Ельва й Тарту теж здаються фермерам непоганими варіантами. Є серед імен биків і Путін із Трампом – 15 та 82 відповідно.

146 биків мають ім’я нинішньої прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, а ось іменем президента країни Алара Каріса не назвали жодної тварини.

Минулого року шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним.