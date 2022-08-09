В Албанії спалахнули протести через загибель 7-річної дівчинки з вини поліцейського 

Протестувальники в Тирані облили червоною фарбою будівлю Міністерства внутрішніх справ у ніч на понеділок, вимагаючи справедливості у зв'язку зі смертю семирічної дівчинки.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Джонада Авіда загинула через поліцейського, який, перебуваючи не на службі, керував човном на високій швидкості. Дівчинка купалась і загинула миттєво на місці, коли на неї потрапили гвинти човна.

У човні також знайшли табельну зброю поліцейського, хоча він у цей час не чергував.

Трагедія вразила всю Албанію та викликала протести з боку громадянського суспільства та опозиційних партій.

Керував човном Ар'ян Тасе, офіцер поліції, який у 2020 році уникнув звинувачень у зловживанні службовим становищем у справі про вирощування наркотиків.

Громадяни вимагали відставки міністра туризму Мірели Кумбаро та міністра внутрішніх справ Бедара Кучі, а фасад будівлі міністерства забризкали яскраво-червоною фарбою.

"Кумбаро, як міністр туризму, має піти у відставку після невдачі з туризмом. Ви вбили семирічну дівчинку, яка приїхала на канікули на батьківщину", - заявив один із лідерів протесту.

Загибла дівчина жила у Великій Британії, але на літо приїхала до Албанії. Оскільки дитина була громадянкою Британії, її рідні сподіваються, що Велика Британія також проведе розслідування.

Ілір'яна Кучана, родичка загиблої дівчини, під час протесту закликала прем'єр-міністра Еді Раму відповісти на вимоги протестувальників.

Тасе було пред'явлено звинувачення у непрямому навмисному вбивстві, і він очікує на суд у в'язниці.

Тим часом поліція наказала припинити діяльність суден на албанському узбережжі. Але власники та адміністратори бізнесу протестували проти цього рішення у Вльорі, оскільки, за їхніми словами, це руйнує їхній бізнес у розпал туристичного сезону.

Нагадаємо, у Королівському шпиталі Лондона в суботу вдень від системи життєзабезпечення відключили 12-річного Арчибальда Батерсбі, батьки якого до останнього намагалися через суди перешкодити цьому.