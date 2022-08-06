12-річного хлопчика з Британії відключили від системи життєзабезпечення – батьки програли всі суди

У Королівському шпиталі Лондона в суботу вдень від системи життєзабезпечення відключили 12-річного Арчибальда Батерсбі, батьки якого до останнього намагалися через суди перешкодити цьому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

О 10:00 за Лондоном у суботу Арчі перестали давати медикаменти, а через дві години – від’єднали від системи штучної вентиляції легень. О 12:15 лікарі констатували смерть хлопчика.

"Немає абсолютно нічого гідного в тому, щоб спостерігати, як задихається член твоєї сім’ї або дитина. Сподіваємось, жодна сім’я не зазнає того, чого зазнали ми. Це варварство", – сказала мати Арчі Голлі Денс.

У п’ятницю ввечері батьки Арчі отримали відмову від Європейського суду з прав людини, до якого вони подали прохання перевести сина до госпісу. Раніше їм у цьому відмовили всі національні суди в Британії.

Фото: Sky News

Нагадаємо, батьки Арчі знайшли його непритомним на підлозі дому 7 квітня із дивним символом на голові. Вони підозрюють, що хлопчик брав участь у якомусь онлайн-челенджі. Дитину поклали до Королівського шпиталю Лондона.

Пізніше лікарі ухвалили рішення, що в Арчі відмерли стовбурові клітини мозку, а тому підтримування його на системі життєзабезпечення не буде в його найкращих інтересах. Батьки вирішили оскаржити це рішення через суди, але невдало.

У вівторок колегія суддів Верховного суду Англії та Уельсу залишила рішення в силі, пославшись на рішення судів нижчих інстанцій, що відключення Арчі від системи життєзабезпечення буде в його найкращих інтересах. Європейський суд з прав людини відмовився втручатися в рішення національних судів.

Справа Арчі Батерсбі викликала великий резонанс у Британії: місцеві ЗМІ стежили за кожним рішенням суду.