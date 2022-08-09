В Албании вспыхнули протесты из-за гибели 7-летней девочки по вине полицейского

Протестующие в Тиране облили красной краской здание Министерства внутренних дел в ночь на понедельник, требуя справедливости в связи со смертью семилетней девочки.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Джонада Авида погибла из-за полицейского, который, находясь не на службе, управлял лодкой на высокой скорости. Девочка купалась и погибла мгновенно на месте, когда на нее попали винты лодки.

В лодке также нашли табельное оружие полицейского, хотя он в это время не дежурил.

Трагедия поразила всю Албанию и вызвала протесты гражданского общества и оппозиционных партий.

Руководил лодкой Арьян Тасе, офицер полиции, избежавший в 2020 году обвинений в злоупотреблении служебным положением по делу о выращивании наркотиков.

Граждане требовали отставки министра туризма Мирелы Кумбаро и министра внутренних дел Бедара Кучи, а фасад здания министерства забрызгали красной краской.

"Кумбаро, как министр туризма, должна уйти в отставку после неудачи с туризмом. Вы убили семилетнюю девочку, приехавшую на каникулы на родину", - заявил один из лидеров протеста.

Погибшая девочка жила в Великобритании, но на лето приехала в Албанию. Поскольку ребенок был гражданином Британии, его родные надеются, что Великобритания также проведет расследование.

Илирьяна Кучана, родственница погибшей девушки, во время протеста призвала премьер-министра Эдди Раму ответить на требования протестующих.

Тасе было предъявлено обвинение в косвенном умышленном убийстве, и он ожидает суда в тюрьме.

Между тем, полиция приказала прекратить деятельность судов на албанском побережье. Но владельцы и администраторы бизнеса протестовали против этого решения во Влёре, поскольку, по их словам, это разрушает их бизнес в разгар туристического сезона.

Напомним, в Королевском госпитале Лондона в субботу днем ​​от системы жизнеобеспечения отключили 12-летнего Арчибальда Батерсби, родители которого до последнего пытались через суды помешать этому.