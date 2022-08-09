Пелосі: поїздка на Тайвань була того варта, а Сі Цзіньпін – "зляканий хуліган"

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що її візит на Тайвань був виправданий попри агресивну риторику Китаю та проведення ним військових навчань біля острова, який він вважає своєю територією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пелосі заявила в інтерв’ю NBC – першому з моменту поїздки на Тайвань.

"Так, воно (поїздка на Тайвань) було того варте. А те, що зараз роблять китайці – це їхня звична справа", – вважає спікерка Палати представників США.

Пелосі додає, що її поїздку на острів підтримала переважна більшість членів і Демократичної, і Республіканської партій, а "Китаю не дозволять ізолювати Тайвань".

Вона нагадала, що кілька місяців тому на Тайвань вирушила група сенаторів, зокрема глава комітету із закордонних справ – "і хіба хтось здіймав галас?"

"Якщо вони (Китай) можуть проігнорувати візит п’ятьох сенаторів з обох партій, чому вони вирішили, що мій візит чимось відрізняється? Із цим баченням щось не так", – стверджує Пелосі.

Коментуючи реакцію КНР на візит, спікерка Палати представників США заявила, що в китайського лідера Сі Цзіньпіна "є свої слабкості", і вона не дозволить йому диктувати графік роботи Конгресу.

"У нього проблеми з економікою. Він поводиться наче зляканий хуліган", – сказала Пелосі, додавши, що він зараз намагається переобратися на третій термін генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, кризу довкола Тайваню викликав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. У відповідь Пекін оголосив про проведення військових навчань біля Тайваню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів. Крім того, Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.