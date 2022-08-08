Китай продовжив військові навчання поблизу Тайваню 

У понеділок китайські військові повідомили про нові навчання неподалік від Тайваню, сигналізуючи, що активність навколо острова триватиме після серії навчань, що почалися після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це йдеться в публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок Народно-визвольна армія Китаю провела протисубмаринні та морські ударні навчання в "повітряному та морському просторі поблизу острова Тайвань", йдеться в заяві командування Східного воєнного округу.

У заяві не уточнюється, де саме проходили навчання і чи були вони частиною безпрецедентної чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитися в неділю.

Водночас, у неділю Управління морської безпеки Китаю (MSA) повідомило про старт військових навчань в Бохайському морі з 8 серпня по 8 вересня, та інших навчань у Жовтому морі з 7 по 15 серпня.

Міністерство оборони Тайваню окремо заявило, що в понеділок виявило китайські військові літаки та військові кораблі навколо острова.

Тайвань заявив, що недільні навчання знову симулювали атаки на його головний острів, а також на тайванські кораблі. Китай також розгорнув безпілотники поблизу віддалених островів Тайваню, повідомило міністерство оборони в Тайбеї.

Тайбей у відповідь відправив літаки та кораблі і стежив за ситуацією за допомогою спостереження та розвідки.

Пекін провів свої найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття після поїздки Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня.

Пекін засудив візит Пелосі як порушення зобов'язання США 50 років тому офіційно не визнавати уряд Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

У п’ятницю він оголосив про низку заходів, включаючи припинення переговорів із США щодо оборони, що свідчить про подальше погіршення відносин між найбільшими економіками світу.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном