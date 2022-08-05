Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Китай скоротив співпрацю зі США в кількох сферах через візит Пелосі на Тайвань 

П'ятниця, 5 серпня 2022, 14:46

Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату через погіршення відносин між найбільшими економіками світу після поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це йдеться в публікації агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Серед заходів, оголошених Китаєм - припинення переговорів із США щодо оборони. Пекін заявив, що скасує діалог із військовими лідерами США.

Крім того, Пекін припинить переговори щодо клімату – це одна зі сфер, де дві країни знайшли спільну мову в останні роки.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін посилив свою багаторічну кампанію тиску на Тайвань після того, як Пелосі стала найвищою чиновницею США за чверть століття, що відвідала острів. 

Міністерство закордонних справ Китаю також оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Китай

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.
5 серпня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".
4 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда