Франція та Румунія підписали угоду для нарощення експорту зерна з України

Уряди Франції та Румунії підписали угоду, яка дозволить експортувати більше зерна з України в Європу та за її межі.

Про це у понеділок заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, пише "Європейська правда".

"Разом зі своїм румунським колегою Іонелом Скріоштяну і послом України Вадимом Омельченком я підписав угоду, яка сприяє експорту українських зернових через надання нашої логістичної експертизи. Наша цілковита солідарність - з Україною", - написав Бон у своєму Twitter.

#Ukraine | J'ai signé avec mon homologue roumain, Ionel Scrioșteanu, un accord qui facilite l'exportation des céréales ukrainiennes en apportant notre expertise logistique, au côté de l'ambassadeur @OmelchenkoVadym.



Notre solidarité avec l'#Ukraine est totale 🇫🇷🇷🇴🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/qJkAfdjEeI — Clement Beaune (@CBeaune) September 12, 2022

Раніше Бон заявляв, що ця угода дозволить Україні вивозити ще більше зернових до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї.

Президент Росії Владімір Путін минулого тижня пригрозив обмежити експорт зерна через Чорне море та заявив, що більшість зернових, які залишають Україну, живлять ринок ЄС, а не йдуть до країн, що розвиваються.

Британська розвідка в неділю заявила, що твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% зернових було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.