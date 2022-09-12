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Франція та Румунія підписали угоду для нарощення експорту зерна з України

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Понеділок, 12 вересня 2022, 14:01

Уряди Франції та Румунії підписали угоду, яка дозволить експортувати більше зерна з України в Європу та за її межі.

Про це у понеділок заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, пише "Європейська правда".

"Разом зі своїм румунським колегою Іонелом Скріоштяну і послом України Вадимом Омельченком я підписав угоду, яка сприяє експорту українських зернових через надання нашої логістичної експертизи. Наша цілковита солідарність - з Україною", - написав Бон у своєму Twitter.

Раніше Бон заявляв, що ця угода дозволить Україні вивозити ще більше зернових до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї.

Президент Росії Владімір Путін минулого тижня пригрозив обмежити експорт зерна через Чорне море та заявив, що більшість зернових, які залишають Україну, живлять ринок ЄС, а не йдуть до країн, що розвиваються.

Британська розвідка в неділю заявила, що твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% зернових було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

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Війна з РФ Франція Румунія Торгівля

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